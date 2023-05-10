美國男星雷李歐塔（Raymond Liotta），曾主演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的黑幫經典電影《四海好傢伙》走紅，但他卻在去年五月突然在睡夢中猝逝，享壽67歲，而他當時還在進行新電影《Dangerous Waters》的拍攝，因此當時消息一出讓外界感到震驚又不捨，如今他逝世一年後，他的真正死因相關文件也曝光。

根據《TMZ》報導，雷李歐塔的死因書面報告中顯示，他是因肺部積水引發肺水腫及呼吸衰竭，另還有急性心衰竭，此外，報告還指出，因為雷李歐塔患有動脈硬化，而這都會導致糖尿病與其他健康問題。

事實上，雷李歐塔1990年與勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、喬派西（Joe Pesci）演出的電影《四海好傢伙》，被公認為20世紀最佳電影之一，該電影更一舉獲得奧斯卡6項提名，他在劇中飾演黑幫名人亨利希爾（Henry Hill）演技備受觀眾肯定。

怎料，雷李歐塔2022年5月26日在多明尼加拍攝電影《危險水域》（Dangerous Waters）時，於下榻的飯店內於睡夢中辭世，對此，多明尼加電影當局發言人沒多久後也證實此消息「就我們所知，他的未婚妻在他身旁，她懇請您尊重她的心情」震驚各界，而同樣演出《四海好傢伙》的好萊塢巨星勞勃狄尼洛、洛琳·布萊克紛紛發文哀悼，且近年開始接拍影集的他，還有許多以拍攝影集未播出。