台灣民眾黨立法委員吳欣盈於2022年11月上任後，短短不到半年時間已擬具「中央銀行法修正草案」，全力推動台灣設立外匯投資基金。第20條修正條文，增加央行應提撥外匯儲備總額百分之十，設立外匯投資基金，對外投資於策略性產業、關鍵技術等以財務目標為前提之事業或計畫。其基金依公司法第128條之1成立政府獨資之股份有限公司，組織及運作等相關事項由主管機關定之。

而第33修正條文，則是配合第20條第2項增訂條文，央行應提撥外匯儲備總額的一定比例設立外匯投資基金，因此在統籌調度外，增加「及運用」外匯等文字。

央行指出，根據國際清算銀行(Bank for International Settlements，以下簡稱BIS)調查指出，在缺乏全球金融安全網之援助(如IMF貸款機制、貨幣交換SWAP協議)與考量地緣政治風險等非經濟因素後，多數新興市場經濟體持有之外匯存底較IMF模型估算值高；該報告亦援引南韓基於近年來金融危機之經驗及說法，指出充裕的外匯存底，有助主權信用穩定，降低匯率波動，進而穩定國內金融與經濟條件。

新加坡參考國際指標與自身國情，將該國最適外匯存底規模，設定在外匯存底對GDP比率之65%至75%區間內。我國2022年底外匯存底對GDP比率為73%，同樣在此區間內。此外，我國經濟對外開放程度高，2022年商品進出口合計占GDP比重高達113%，且2023年4月底外資持有我國國內股票及債券市值(類同國家的流動負債)約當外匯存底的96%。

央行也舉出近20年來台灣在歷經全球市場動盪時，充沛的外匯存底成為穩定國內金融的後盾。

1.2001~2004年受全球網路泡沫破滅經濟不景氣，加上美國911恐攻事件，以美國為首之主要經濟體採行貨幣寬鬆政策，而2003年台灣又發生SARS疫情，經濟成長走緩；面對國內經濟不景氣，但外資持續匯入，央行因而調節匯市。

2.2008~2010年全球經濟金融危機拖累國內經濟景氣，而大型經濟體接續採行極度寬鬆貨幣政策致外資持續匯入，央行適時進場調節匯市。

3.2020~2021年因全球肺炎疫情、主要國家央行擴大寬鬆貨幣政策及擴張財政政策的外溢效果，致外資大量流入，加以美中貿易衝突持續致廠商資金大量匯回，新台幣匯率波動較大，央行基於職責，適時進場雙向調節，維持新台幣匯率動態穩定。(2-1)