2023年第一季合併營收20.54億元，季減1.8％，年增12.4％。第一季受工作天數減少及解封開放旅遊，員工大量休假影響，毛利率季減0.8個百分點至19％，但營益率季增0.4個百分點至6.5％，營業利益達1.34億元，季增5.8％，年增9.1％。稅後純益1.23億元，第一季EPS為1.85元，營業利益、稅後純益及EPS與營收同創歷年同期的新高點。

展望後市，互聯網客戶需求逐步回溫，可望有穩定成長表現。而新能源與智慧車對於AI的應用如智慧座艙的人機互動功能或智能駕駛輔助系統等需求增溫，將持續挹注公司營運成長動能。

緯創軟體樂觀看待AI長期發展趨勢，持續投入資源，訂定4月為AI主題月，除了持續經營發展開發者社群，也引進線上學習課程及舉辦線下交流工作坊。 緯軟同時公告自結2023年4月份單月合併營收為7.12億元，月減0.3％，年增10％，創單月營收次高紀錄。累計1~4月合併營收為27.67億元，年增11.7％。預計第二季營收將微幅成長，2023年整體可望維持穩健向上趨勢。