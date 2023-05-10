「小樂沐 Le Cote LM」以悠閒的餐酒館形式，融合台灣食材的法式餐點，再度成為饕客朝聖必訪餐廳。（馮惠宜攝）

這道「黃金鯧／山菜／海鮮柑橘醬汁」，選自澎湖的黃金鯧，搭配台東原生植物園的「川七」，在餐盤上窺見鮮中帶有山林的魚肉。（馮惠宜攝）

「牛菲力／豐原大蔥／煙燻蒜泥／牛骨髓」佐餐的豐原的大蔥，微微炙燒大蔥皮，包裹煨煮的蔥白，切條後再上爐火香烤，最後再撒上綠意蔥粉，解構、再重組「蔥」的意象。（馮惠宜攝）

另一道主菜「小羔羊排／春季時蔬／鯷魚／醃漬檸檬」，靈感來自法國傳統菜蔬菜燴羊肉的美味。（小樂沐提供／馮惠宜台中傳真）

牛菲力要如何詮釋才美味？曾榮獲「亞洲最佳女廚師」陳嵐舒帶領小樂沐 Le Cote LM廚藝團隊，在感恩的母親節慶中推出新菜單，其中一道牛排主餐，搭配豐原大蔥，透過炙燒、煨煮、爐烤以建築手法重組，「超厚工」的料理不僅是視覺上的享受，更是味蕾上的盛宴。

陳嵐舒在2018年結束樂沐法式餐廳後，在新冠疫情肆虐的2020年在原址以「小樂沐 Le Cote LM」再出發，以悠閒的餐酒館形式，融合台灣食材的法式餐點，再度成為饕客朝聖必訪餐廳。

小樂沐廚藝總監陳嵐舒與主廚方柏儼近期推出新一季春夏菜品，推薦「黃金鯧／山菜／海鮮柑橘醬汁」、「牛菲力／豐原大蔥／煙燻蒜泥／牛骨髓」以及「小羔羊排／春季時蔬／鯷魚／醃漬檸檬」等多道料理。

其中「黃金鯧／山菜／海鮮柑橘醬汁」，選自澎湖的黃金鯧，搭配台東原生植物園的「川七」，展現出豐富的食感和美味，再配上由龍蝦高湯勾兌柑橘醬汁和日本山椒，酸甜與辛香交織，在餐盤上窺見鮮中帶有山林的魚肉，帶來令人驚艷的味覺饗宴。

「牛菲力／豐原大蔥／煙燻蒜泥／牛骨髓」以牛菲力搭配來自豐原的大蔥和煙燻蒜泥，微微炙燒大蔥皮，包裹煨煮的蔥白，切條後再上爐火香烤，最後再撒上綠意蔥粉，大蔥先是解構、再重組「蔥」的意象，把建築與料理手法完美呈現。

另外也搭佐抹上牛油的麵包片，收攏香炒橄欖與芸彰牛牛骨髓，頂部一抹酥脆蔥絲，搭配出豐富的油脂味道，而煙燻和油封的大蒜也為整道菜品帶來了層次豐富的風味。

不想吃牛，還可選擇另一道主菜「小羔羊排／春季時蔬／鯷魚／醃漬檸檬」，靈感來自法國傳統菜蔬菜燴羊肉的美味，以川燙皇帝豆、乾煎蕪菁、鯷魚奶油醬汁燴煮而成的黃蘿蔔，呈現出令人垂涎的色澤和口感，而醃漬檸檬更是恰到好處的增添了一抹鹹味，與肉品相得益彰。