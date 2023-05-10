農委會5月1日預告「動物保護法」修正草案，其中禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，例如夜市撈金魚、烏龜等，但後來卻髮夾彎稱僅針對兔子、天竺鼠等哺乳類動物來管制，遭動保團體痛批是選票考量而轉彎。農委會主委陳吉仲表示，上述修法原則上就是針對哺乳動物來管理，若有爭議就會持續溝通。

農委會近期預告的「動保法」修正草案，此次修正為近年來最大規模的修正，其中包含禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，即夜市撈金魚、烏龜等遊戲均列入禁止之列，但遭夜市及攤販痛批影響生計，農委會日前改口澄清，本次管制優先針對兔子、天竺鼠等動物，不影響現有商業行為。

立法院經濟委員會今(10)日邀請農委會就「我國動物保護政策之執行現況、經費編列及執行成果，與5月1日預告之動物保護法修正草案之規劃方向」進行報告，並備質詢。

陳吉仲表示，這次「動保法」預告的內容都有和動保團體、產業團體以及縣市政府等多次溝通，這次採分級以及買賣方面等來管理和限制，「動保法」修正要一步一步來精進動物福利，有共識就優先推動。

陳吉仲強調，本次「動保法」修法就是針對哺乳類動物來管理，如果有爭議的還需要和動保團體溝通，相關條文就會保留。