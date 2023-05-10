胃痛吃藥沒好不要輕忽。胰臟醫師林相宏分享，一名女患者懷孕嚴重胃痛，甚至連後背都跟著痛，且吃藥都沒有好轉，後來照了各種超音波、胃鏡與大腸鏡檢查，才發現是膽結石造成的，緊急開刀治療，共取出314顆結石，胃痛與脹氣的症狀才緩解。

林相宏日前在臉書上分享，一位女患者從去年懷孕開始就一直覺得胃痛，後來更痛到後背，反覆爬起來吃胃藥，情況都沒有好轉，甚至還會痛到半夜爬不起來、全身狂冒冷汗，家人見情況不對，緊急送到醫院掛急診，結果對方只開了止痛藥給患者服用，但也是治標不治本。

林相宏表示，女患者來轉診到他這邊，解釋完以前的就醫史，接著便提到自己的小便最近變得有點深褐色，他立刻替患者安排胃鏡、大腸鏡、超音波和內視鏡超音波檢查胃、腸、胰臟和膽囊，結果胃鏡和大腸鏡的結果都很正常，但是膽囊裡面超級可怕，滿滿都是膽結石，而且膽壁還增厚，只能動手術治療。

林相宏指出，女患者開完刀以後，住院覺得很無聊，便將石頭一顆一顆倒出來數，結果竟然有314顆結石，數量十分驚人。所幸透過手術治療，患者胃痛、脹氣和肚子痛的情況都緩解了。

林相宏說，有高達10到15%的人有膽結石問題，但近80％的人一生都沒有症狀，因此這種狀況可以觀察追蹤就好。而容易引起膽結石發作的狀況有4個，分別是吃很多高熱量和精製碳水化合物的飲食、飲食缺乏膳食纖維、體重快速上升或是下降及懷孕過程中，女性荷爾蒙上升。