減重增肌成為現代風潮，但重訓養出肌肉後會否造成腎功能衰退，也引發關注。一名25歲女子因抽血發現腎絲球過濾率僅82分，相當於50歲人的腎功能。醫師表示，腎絲球過濾率無法由抽血得知，因此女子的健檢數值並非真實的腎功能。醫師並提醒，健身練肌的人要做到5件事，包括足量喝水、避免傷腎壞習慣、多攝取植物性蛋白質等，以保護腎功能。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，上述女子就診時擔心，因為健身培養出的大肌肉導致腎絲球過濾率過低，因此他幫女子抽血驗尿超音波，結果發現，女子並無腎臟疾病，「有一個年輕的健康腎臟。」

洪永祥表示，該案例即為假性的腎絲球過濾率偏低，並非真正的偏低，因此女子無須擔心腎衰竭問題。

他說明，以抽血了解腎功能，是檢查血液的肌酸酐濃度，血液中並無「腎絲球過濾率」，因此用抽血取得的腎絲球過濾率，是透過「肌酸酐」估算的數值。而肌酸酐是肌肉中肌酸的正常分解廢物，肌肉量越大者的肌酸酐越高，推估出的腎絲球過濾率。

洪永祥仍提醒，重訓者仍帶有腎衰竭的風險，例如攝取太多的加工類、高蛋白食品、高油脂、高尿酸、高磷酸鹽等、運動受傷橫紋肌溶解、水分喝太少等，真會造成腎功能衰退。

因此他呼籲，重訓者要喝足夠的水、避免傷腎壞壞習慣（例如熬夜、抽菸、喝含糖飲料）、儘量以植物性蛋白質為蛋白質來源、增加腸道排毒頻率、每年至少一次驗血驗尿評估腎功能。★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。