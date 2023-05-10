央行指出，台灣是否應仿效他國，設立國家主權財富基金，宜由政府整體考量我國是否具備其他成立主權財富基金等國之條件(如石油等自然資源收入、穩定的財政盈餘)，審慎衡酌。事實上，我國的勞保、勞退、國民年金及退撫基金，雖無主權財富基金之名，但已有主權財富基金之實。

其次，央行表示，設立主權財富基金之國家，多以專法規範主權財富基金之設立及運作，尚無以央行法規範者。就我國而言，主權財富基金之設立宜訂立專法，由政府全額出資，設立具獨立法人資格的「主權財富基金管理機構」，且明訂管理機構的政策目標；並於專法制定完善的治理及監理架構，俾使該機構的董事會能確保營運目標與政策目標一致。新加坡、韓國、中國均由政府全資成立國家投資公司，其制定公司治理架構及運作之經驗，可供借鏡。

最後，國內部分專家學者建議透過主權財富基金，取得關鍵技術發展戰略產業，是本次修正草案總說明中所提出，然投資世界優秀關鍵企業的股權，藉由參與董事會獲得高層次全球軟性外交的機會，幫助國家政策之推展等做法，恐與聖地牙哥原則的精神與訴求相悖離，而難以實現。所謂聖地牙哥原則，是2008年26個主權財富基金在IMF協助下成立工作小組，並提出該原則。聖地牙哥原則是一套適用於主權財富基金的自願性指導原則，自願簽署聖地牙哥原則的主權財富基金，視同承諾其將遵循該原則所規範的內容。一旦遵循聖地牙哥原則，一國政府將難以藉由主權財富基金，進行帶有政策目的的投資。(2-2)