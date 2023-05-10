葡萄王第一季合併營收22.2億元，年增加8.14%；營業毛利17.8億元，營業毛利率為80.2%；營業淨利4.8億元，年增加14.3%；單季淨利為1.89元，較去年同期成長18.9%。

葡萄王表示，三大事業體首季營收及獲利表現，主要在上海葡萄王疫後整體市場經濟逐漸恢復，帶動營收回穩雙位數成長13.37%；子公司葡眾對比去年高基期的條件下，第一季仍較去年同期成長5.59%；母公司海外代工業績暢旺加上自有品牌新產品、新通路助攻，第一季營收年增24.21%，集團未來自有品牌策略將調整以行銷資源做最有效的利用，使營收與獲利達到最佳平衡。

此外，葡萄王也同步公布4月合併營收7.9億元，年減4.68%。累計前4月合併營收為30.1億元，年增4.45%。上海葡萄王4月營收對比去年封控時期同期成長153.38%。上海葡萄王指出，隨著天氣漸暖，口服美容類的相關產品需求增加陸續有新品上市，目前代工訂單的接單情況穩定，預估業績將維持成長趨勢。母公司台灣葡萄王維持成長力道，代工業務仍以乳酸菌為主軸，持續朝多元化產品開發，單月業績年增近70%；自有品牌機能飲品及纖體新品「易得纖膠囊」，雙雙在新代人言加持，帶動線上、線下通路熱銷，成為台灣品牌業績持續穩定成長動能。子公司葡眾對比去年同期本土疫情期間，益生菌及提升保護力熱銷，4月營收年減12.82%，不過隨著4-6月為會員衝聘旺季，營收預期仍朝既定的方向前進。