2019年12月犯下台南玉井7死2傷縱火案的被告曾文彥，一審依殺人等罪判處死刑，二審以曾男有嚴重社會心理障礙、治療不彰及符合自首等4大理由，改判無期徒刑。案經最高法院發回更審後，台南高分院更一審今天仍判處無期徒刑，褫奪公權終身。

今天上午宣布時，曾文彥主動要求押解到庭聆判。當他得知更一審仍逃亡時，臉上並沒有太多神情；宣判一結束，即與律師私下討論。

據了解，曾文彥的家境優渥，父親是退休醫生，母親是老師，但從小卻經常情緒失控。由於家人無力管教，經玉井真理佛堂前輩堂收容試圖感化，但他住在前輩堂期間，不僅時常與人發生衝突，甚至還曾嗆聲要燒掉前輩堂，真理家族無奈之下只好將他請出去。

2019年12月底，時年21歲的曾文彥，回頭要求讓他返回前輩堂但被拒，因而懷恨在心，買了汽油於12月14日凌晨1點多前往前輩堂縱火，並在犯後打110自首。因現場為木質裝潢且僅有一處出入口，火勢一發不可收拾，最後釀成7死2傷的慘劇。

由於曾文彥縱火後還回現場觀看，檢方痛斥手法殘酷視人命為草芥，犯行形同「無差別式弒殺」，依殺人等罪提起公訴，並具體求處死刑。

台南地院以曾文彥自首並非真心悔悟，經鑑定教化可能性低，加上犯罪造成的侵害結果非常嚴重，在台灣犯罪史上實屬罕見，如判處無期徒刑或較輕的有期徒刑，顯然不足以還死者公道並撫慰生者之痛，更不符合被告行為惡性及危害性的比例，基於實現刑罰權的分配正義，並考量被告犯行的應報需要及維護社會秩序、確保民眾生命安全，有使被告永久與社會隔離的必要，因此判處死刑，褫奪公權終身。

不過，二審卻認定，一審對4大有利於曾文彥的量刑因素，都沒有納入考量，撤銷死刑改判無期徒刑。其一是曾文彥自幼有「嚴重社會心理障礙」且治療不彰，放火時還因「反社會人格障礙症」的人格疾患特質，將與台南玉井真理佛堂前輩堂人員、家人爭執的怨懟情緒，轉為報復攻擊行為，雖不符《刑法》19條可減刑，但有聯合國人權事務委員會一般性意見所稱的「嚴重社會心理障礙」，依兩公約應避免判死刑。

其二是曾文彥打電話給110，為自己的傷勢求援過程中，承認是縱火者，犯後立即報案，並非刻意獲取自首減刑，客觀上有助偵查機關及早查獲，如此犯後態度也應列為量刑有利因子。

其三是曾男父母以直接或間接方式，給付相關被害人一定數額的慰問金，或替兒子清償國家給付給罹難者家屬的補償金，雖無法完全修復罹難者家屬的痛苦，仍應為有利量刑的考量，另部分死者家屬也不堅持要判死刑。

其四是曾文彥收押期間，配合管理規定、教化措施；依嘉南療養院精神鑑定報告，其「反社會人格障礙症」的人格疾患，可期待日後醫藥科學進步而改善，顯示有預防曾文彥再犯的可能性。