民眾在買賣房屋的過程中，若要避免遭到黑心房仲坑騙、損失高額房價，最好的做法就是多比較房仲業者，選擇具有誠信的房仲業者為自己服務，就能大幅降低遭到坑騙的風險。

就曾有民眾房屋遭到黑心房仲估賤價出售，險些虧損100多萬元，所幸永慶房屋呂佩真經紀人及時協助，才幫助屋主以正常行情售屋，挽回100多萬元的房價。

永慶誠實完整分析房價狀況 助屋主掌握房屋價值

呂佩真經紀人指出，數年前他在做社區服務時，發現社區有房屋正在出售。本著服務的精神，便輾轉找到屋主，詢問自己有沒有服務的機會。

屋主表示，自己已經委託其他房仲售屋一段時間了，但不確定是不是定價太高，這段期間內房仲帶看的次數少之又少。最近一次帶看而來的客戶出價950萬元，單價大概55萬元，不確定是否應該就以此價格出售，也想請呂佩真經紀人評估一下。

呂佩真經紀人驚訝表示，屋主房屋周遭的成交行情大約坐落在60-63萬元之間，根據屋主房屋大約17.23坪的坪數來計算，總價大約介在1034萬至1086萬元之間比較合理，不可能只有950萬元的價值。屋主此時提出疑問，他表示該名房仲不斷說55萬元的單價已經是市場行情，也曾經展示實價登錄資訊中55萬元上下的成交紀錄，何以呂佩真經紀人卻說自己的房屋有60-63萬元的水準？

呂佩真分析說，55萬元的單價水準是周遭公寓的二、三樓行情。但由於屋主的房屋位於一樓，而傳統公寓類型的房屋，一樓由於有騎樓空間可以停車、或做其他利用，因此價格往往會比二、三樓來得高，價格區間確實應該在60-63萬元之間。但是這名房仲卻以二、三樓的55萬元單價來估算屋主房屋總價，顯然失準。呂佩真也提供「誠實房價報告書」，附有詳盡的實價登錄資訊，給屋主參考。

永慶「團隊聯賣」一周內成功售屋 還幫屋主挽回百萬房價

屋主聽過說明和分析之後，不僅對自己房屋的價值有更深一層的認識，也對呂佩真的誠實服務感到很放心，便同步委託呂佩真協助售屋。而呂佩真經紀人憑藉著永慶房屋的「團隊聯賣」制度，在短短一周內就以近1060萬元的總價順利售屋，幫屋主挽回超過百萬元的房價。

呂佩真經紀人表示，雖然房市交易不斷的進步中，但是屋主遭到不肖的房仲業者以賤價賣給投機客的狀況依然時有所問，消費者如果要保障自身權益，一定要多多諮詢不同的房仲業者，請房仲業者提供完整的實價登錄資訊，並針對自身房屋價值仔細分析。最後再選擇具有誠信可信賴的房仲業者為自己服務，才能保障自身權益。

永慶房屋自創立之初，便以「先誠實再成交」的誠實精神，提供消費者完整透明的房市資訊，把價格的決定權還給消費者。更不斷推出誠實承諾，如「真房價保證」宣示不炒房、不賺差價，如有違反相關事項，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費，持續以實際行動捍衛消費者權益。