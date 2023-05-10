國防部今（10日）發布新聞表示，迄清晨6時止，國軍計偵獲共艦4艘、共機20架次於臺灣西南及東南海空域活動，其中有15架次進入西南、東南空域，其中有5架次轟六轟炸機與5架殲-16戰鬥機進行編組侵入東南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處。

國防部所公布的共機航跡圖顯示，5架轟六與5架殲-16從西南方空域近入後，飛越鵝鑾鼻南方，逆時鐘飛往東南空域後返回，同時還有一架無偵-7行大型無人機也出現在西南空域。