職棒啦啦隊「樂天女孩」在新賽季除有最強外援李多慧加盟外，更新增選進7名成員，其中一位新成員儷軒，擁有雪白肌膚與精緻五官的她，被網友發現她神似韓劇女神金裕貞，而她早在加入「樂天女孩」在網上就小有名氣，IG目前累積3.5萬多人追蹤，可愛的模樣擄獲不少粉絲的心。

目前就讀輔大英國語文學系年僅18歲的儷軒，在最新貼文中曬出她身穿紫色小雛菊細肩小洋裝，緊身的設計讓她凹凸有致的好身材全都展露無遺，文案中則寫下「好看的照片太多了根本發不完」。

照片曝光後吸引許多粉絲朝聖「儷軒超級美」、「哇嗚～～這眼神有喔！！！空靈美少女」、「我下次要叫妳金裕貞本人」、「好美，會出寫真集嗎」、「儷軒姐姐簡直是美女」、「儷軒超級美」甚至連啦啦隊女神林襄也留言直呼「漂亮」。

儷軒(左)被網友說神似金裕貞。（圖／擷取自儷軒、金裕貞IG）

事實上，儷軒過去曾參加女團選秀《菱格世代DD52》，但礙於年紀她僅成為節目練習生無緣出道，不過她的外型亮眼，早在網路收穫一票粉絲，更上過網路節目《一起上學吧》，而當時她還大方與男友同台上節目上，更自曝是她主動出擊問男方：「你要跟我交往嗎？」如今成為樂天女孩的她，面對感情仍相當坦蕩，更不忌諱球團下的「禁愛令」，常在限時動態放閃新男友。