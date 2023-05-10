美國聯準會（Fed）如預期於5月上旬升息1碼（0.25個百分點）至5.00~5.25%，接下來市場開始關注何時展開降息循環，並尋求能夠趨吉避凶、未來展望較佳的投資方向！據統計，近來S&P500指數在Fed貨幣政策空窗期間震盪起伏，而「S&P500成長指數」不但今年來表現優於S&P500指數，未來營收及獲利展望更可望漸入佳境，顯示現階段雖然面對市場疑慮，「成長股」仍是較受資金青睞的投資標的。

Fed主席Powell於會後聲明中重申不支持今年降息，強調後續貨幣政策將取決於經濟數據，而根據芝加哥商品交易所利率期貨所顯示，Fed降息的機率在7月之後開始增加（6月停止升息機率90%、9月降息一碼機率為50%）。

(圖/復華投信提供)

復華美國標普500成長ETF基金（00924）經理人吳允翔認為，接下來在5月至7月的Fed貨幣政策空窗期間，預期投資人將會緊盯美國就業及通膨數據，並關注地區性銀行、產業鏈庫存及美國債務違約的風險，尤其基本面展望更將是未來投資成敗的關鍵。

而根據Bloomberg預估數據，展望2023年下半年「S&P500成長指數」的基本面表現可望漸入佳境，且無論是預估的獲利、EBITDA及營收的成長率，大多可望優於S&P500指數的表現。

(表/復華投信提供)

此外，面對地區性銀行破產風險不斷，ETF追蹤指數中的成分股也是投資人所關心的焦點之一。據了解，「S&P500成長指數」的基本面成長性篩選規則成功發揮趨吉避凶的作用，近期已經破產的第一共和銀行(First Republic Bank)、矽谷銀行(SVB)，以及傳出有破產風險可能出售的聯信銀行(Comerica)及KeyCorp都是S&P500成分股，但S&P500成長指數皆未投資。

吳允翔說明，主要是因為2022年一整年殖利率曲線倒掛，使得銀行業獲利不佳，成長趨緩，銀行股皆未被挑選至「S&P500成長指數」當中。

(表/復華投信提供)

復華美國標普500成長ETF基金（00924）經理人吳允翔指出，今年下半年仍看好美國成長股的投資機會，例如人工智慧（AI）相關產業隨著解封後的內需回溫，加上科技業的庫存在第二季逐漸消化，下半年有機會恢復傳統旺季的需求量，迎接更多新訂單的到來，也給企業獲利更多支撐。

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