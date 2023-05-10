新竹縣1名林姓男子，自恃幫派勢力，要脅被害人變賣財產強迫分紅，甚且糾眾毀損被害人住家、車輛而涉有組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、毀損等罪嫌，竹東分局5日分多路拂曉出擊，一舉拘提林姓主嫌等3人到案，依組織犯罪條例、恐嚇取財及毀損罪等移送新竹地檢偵辦。

林男在北埔地區是地方頭痛人物，仗著幫派的惡勢力為非作歹，於2020年間以債務為由，逼迫被害人以收購其持分之3分之1土地後，過戶到自己哥哥名下，進而逼迫另2名土地持分被害人將所有土地166坪以58萬元低價變賣給姜姓買家。

事後林男食髓知味，又藉口土地低價變賣造成損失，要挾2位被害人包2個大紅包共26萬6000元作為補償未果，復於2022年11月起至2023年2月間，林男率幫派旗下小弟前往砸毀被害人住處以及機車共計3次，行徑惡劣造成地區民眾甚大危害。

全案警方蒐集、彙整相關不法事證後，經新竹地方檢察署檢察官指揮偵辦，專案小組5日一舉拘提林姓主嫌等3人到案，依組織犯罪條例、恐嚇取財及毀損罪等移送新竹地檢偵辦，並向法院聲請羈押禁見主嫌林男獲准。