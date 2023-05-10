日前台南市38歲媽媽牽著3歲女兒，綠燈走斑馬線卻遭轉彎轎車撞上，母親重傷、女童傷重不治，行人地獄及台南交通亂象再度引起討論。交通部長王國材今表示，已通知各縣市，若短期無法改善行穿線的畫設，則要推動行人專用或早開時相，意思是改變交通號誌，全面禮讓行人通過，不必再顧及左右來車。

王國材表示，他再次對女童死亡、家屬悲慟感到抱歉，中央及地方會繼續對行人安全環境努力推動。

王國材說，針對保護行人穿越馬路，交通部4月10日已發函給全國縣市，對於行人安全的標準及短期做法，5月也開始對22縣市行人安全環境的視導，現在桃園、台南都視導過了，但在這樣過程中，交通部發覺當時很多所提作法，短時間無法做到。

王國材舉例，車子轉彎視線可能被A柱擋到，過去想法是行穿線往外拓擴，讓車子轉彎時會正向看到行人，但是短期內各縣市還需要時間改善，所以交通部昨日通知各縣市，全面推動行人專用時向或早開時向。

他解釋，這意思是改變號誌，當行人綠燈時，所有車子的燈號都是紅燈，全面禮讓行人通過，如果各縣市短期無法做到改善行穿線，就趕快來改行人通行秒數。