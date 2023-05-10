為了挽救南韓晶片製造業，根據外媒報導，南韓當局昨日公布首份《十年晶片制霸藍圖》，藍圖中概述下一代記憶體、邏輯晶片以及先進封裝3個領域的技術進步目標。
根據THE INVESTOR報導，南韓工信部表示，將支持半導體業生產更快、更節能及更高容量的晶片，以保持產業在全球主導地位，並使其在先進邏輯晶片領域獲得競爭優勢。
該藍圖詳細闡述當局4月初公布的晶片戰略細節，南韓政府當時表示將投資5635億韓元用於晶片行業的研發，來支持培養人才、基礎設施和技術發展。
藍圖表明，南韓旨在開發下一代記憶體晶片，涉及先進記憶體技術包括鐵電隨機存取記憶體(Ferroelectric RAM，FeRAM)、磁阻式隨機存取記憶體(magnetic RAM，MRAM)、相變化記憶體(phase-change RAM，PCM)等。
在研發藍圖下，南韓未來10年製定了在人工智慧(AI)、6G、電力和汽車領域的晶片設計原創技術，以及超微晶片和先進封裝的原創技術目標。
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