鴻海創辦人郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，稱BNT疫苗採購破局是因政府堅持名稱所致。衛福部長薛瑞元今天強調「絕對沒有擋疫苗，而且是幫忙去取得疫苗」。疾管署也說，將在不違反保密條款為前提，揭露契約書上我方已簽署的抬頭欄位，以正視聽。

郭台銘最近接連公開BNT疫苗採購細節，透露前總統府祕書長李大維曾在2021年6月致電告知「這個大小姐說，你還是不要買了」，引發外界譁然。郭昨天又表示，政府與德國BNT公司的採購合約遭取消，是因政府堅持必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan）名稱所致。

疾管署今天凌晨1點多發布新聞稿澄清「並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字，絕無意識形態考量」，並表示將在不違反保密條款為前提，揭露契約書上我方已簽署的抬頭欄位，以正視聽。

薛瑞元今天上午赴立院受訪回應「沒有這回事」，絕對沒有擋疫苗，而且是去幫忙取得疫苗，「BNT擋疫苗」是我們被擋，所有證據都在那裡。

衛福部將於今天上午10點召開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會，由衛福部次長周志浩、疾管署副署長羅一鈞對外說明。