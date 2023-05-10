台大醫院婦產科醫師施景中昨在臉書發文，指一名初診的女子就醫時說，母親以前懷孕產檢都是他經手，「是你把我接生出來的」，女子還說自己已懷孕，也要在他的門診產檢，讓施景中驚訝直呼，「我有機會幫我接生的孩子接生了，我又要當醫生阿公了。」

施景中昨（9）日於個人臉書指出，8日在整理門診的電子病例，知道9日會有一位初診女子，小時曾動過先天橫膈膜疝氣手術，「不知道掛我門診是要看什麼？」他說，女子本人是年輕漂亮小姐。女子說母親要她掛施景中的門診詢問，動過先天橫隔膜疝氣手術會不會影響懷孕？

施景中依照過去碰過的案例解釋，並告訴女子她的健康狀況良好，未來懷孕也不會有事，下秒女子突然說「當年我母親是給你產檢的，是你把我接生出來的，我的先天橫膈膜疝氣手術也是在台大開的。」這話讓施景中停頓好幾秒，驚訝地說不出話來。

施景中說，沒想到當年我接生的女嬰，現在已亭亭玉立長大成人。接著女子又說「我懷孕了，要產檢。」施景中既訝異又開心，「我有機會幫我接生的孩子接生了，我又要當醫生阿公了。」