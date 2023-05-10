昨（8）日一對台南母女走在斑馬線上，卻遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉時攔腰撞上，3歲女童被撞倒後倒臥在血泊中，38歲的媽媽遭撞擊後被捲入休旅車車底，兩人緊急送醫後，女童仍傷重不治，媽媽則在加護病房觀察，除了爸爸沉痛發聲，由於杜女聲稱疑似休旅車A柱擋著視線，也讓百萬YouTuber「Cheap」忍不住開罵「車輛行經路口和轉彎時本來就要放慢」。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2023/02/08~2023/05/08）

▲Cheap位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第15名。

曾怒槓台北市交通局、檢討台灣交通環境及提倡車輛分流的百萬YouTuber「Cheap」，昨日在台南母女遭撞事故新聞影片下方留言，對於車禍發生嚴正強調3次「跟A柱根本無關」，他指出車輛行經路口和轉彎時本來就要放慢，「就算眼殘也不至於這麼嚴重，轉彎時頭也要跟著左右搖擺、注意來車與行人，駕駛頸部是被十字固定嗎？另外政府不要一副看戲的樣子，路口行穿線退縮了沒？庇護島做了沒？路口淨空、違停處理了沒？交通改革必須持續努力」。

左轉死角事故到底有多少？近半年3起車禍聲量均破千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近半年「左轉死角事故」聲量趨勢，可以發現2022年12月28日，台中公車在晚間23時許由學士路往英才路左轉時，撞上正在過斑馬線的一家三口，導致30歲李姓女子、1歲兒子當場失去呼吸心跳，伊拉克籍丈夫則僅受輕傷，當日網路聲量累積1,939筆；2023年4月11日，一名日籍婦人下午在台中市中區由台灣大道走斑馬線往成功路時，遭左轉貨車攔腰撞上，導致日籍婦人手腳擦挫傷緊急送醫，當日網路聲量累積2,252筆；2023年5月9日，台南市北區忠義路、成功路口，一對母女走斑馬線時，遭到休旅車擦撞，媽媽被捲進車底，兩人緊急送醫後女童傷重不治、媽媽則住加護病房觀察，網路聲量來到2,948筆。

從近半年「左轉死角事故」探索概念，也能發現「行人地獄」、「又見行人地獄」、「行人地獄再現」成為網路上的熱詞，行人交通安全在近幾個月也跟著成為全民關注議題。

分析說明

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月10日至2023年05月08日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『左轉死角事故』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。