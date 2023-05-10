迴轉壽司在臺灣一直都是非常熱門的人氣美食，近年陸續進駐臺灣的幾個日本品牌，更是大受歡迎，近期藏壽司在高雄開設全球最大旗艦店，也引發不少話題。不過「按盤計價」的迴轉壽司，很容易不知不覺的情況下就超出預算，在結帳的時候被消費金嚇到。

吃迴轉壽司一次要花多少錢？他看到結帳金額「不敢相信」

一名網友在Dcard發文，表示自己在肚子很餓的時候去吃藏壽司，因此開啟了「豬進食」模式，平常的食量差不多吃10至12盤的他，居然吃了18盤壽司加上1碗麵和1碗茶碗蒸，到最後的結帳金額居然高達910元，讓他被嚇了一跳，同時也開始好奇，大家一般去吃迴轉壽司會花多少錢。

平均花費400-500元 網：超過900寧願去吃欣葉

貼文引來許多人留言回覆，不少人都表示自己在吃迴轉壽司時會特別注意控制價格，就算沒有吃飽也不會讓價錢超出預算範圍。綜觀留留，大多數人吃迴轉壽司的消費金額，大致落在400元到600元之間，「我都吃500元左右，主要是因為沒錢」、「我差不夕400，發薪水可以再多一點點」、「吃幾百次從來沒有吃到超過600過」、「沒錢所以都吃400-500內」、「出社會食量變小，跟女友兩人都吃約500附近」、「我自己一個人吃600」、「280-400之間」、「我都吃600左右，因為貧窮限制了我」。

不過也有不少人表示，在迴轉壽司店如果想要真的吃飽，基本上都要點到1,000元上下，「我跟老公去壽司郎兩個人都要吃到兩千多」、「曾經吃到1000多」、「我只壽司每次一個人大概都1000出頭」、「常常都一個人就吃到1000了」。許多人認為，與其在迴轉壽司店花費這麼高的價格，相同的價位去吃高級料理似乎還比較划算，「會不會吃日式料理店比較划算」、「吃到超過900的話，我會寧願去吃欣葉欸」。也有人表示自己其實是為了「抽扭蛋」，才會在迴轉壽司店有那麼高的消費金額。