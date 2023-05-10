新北市消防局接獲通報後立即出動多名人力搶救。（消防局提供）

新北市永和區復興街今（10）日凌晨2時許，一對情侶疑似疑似在家爭吵後縱火，警消獲報到場立即架設水線灌救，並救出5名民眾。其中32歲的徐姓男友已逃出，在火勢撲滅進火場搜索時，發現26歲吳姓女友已失去生命跡象，緊急將人送醫搶救，仍宣告不治。

據悉，此起火戶內住著7人，其中吳女與徐男是情侶關係，其他皆為徐男家人，起火前附近鄰居有聽到爭吵聲，不久後屋內就竄出濃煙及火舌。不過徐男表示，他與女友同住一間臥房，火警發生時他正在熟睡，被濃煙嗆醒後，他才看到床墊起火，趕緊逃命。

新北市消防局10日凌晨接獲通報，立即出動多名人力搶救，並於凌晨3時7分撲滅火勢，進入火場後，於3樓靠近陽台臥房發現一具呈現盤坐姿勢的焦屍。警方表示，當時徐男已自行逃出，右手2-3度燒燙傷，送新店慈濟醫院，並另外救出5名民眾。

警消人員透露，不排除人為縱火的可能性，起火點疑似在二、三樓的夾層處，現場燃燒房間雜物，燃燒面積約20平方公尺；目前已由火調人員調查真正的起火原因，以釐清案情。