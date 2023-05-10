在YouTube上擁有1.51億人訂閱的人氣YouTuber「MrBeast」，頻道以「45萬6千美元(約1400萬台幣）在真實生活中上演《魷魚遊戲》」、「100人中最後離開圓圈的人可以獲得50萬美元（約1534萬台幣）」等拍攝主題吸引逾257億人次觀看。昨（8）日適逢MrBeast生日，他在IG上也拋出震撼彈，表明將發給5位粉絲1人1萬美元（約30萬台幣）現金，消息曝光後也吸引全球成千上萬的人朝聖留言。

破億追蹤YouTuber大撒幣！72小時內選出5位粉絲爽領150萬

MrBeast頭戴潮牌帽、身穿藍色上衣與黑色短褲，手上抱著擁有大綑美金的箱子，並在IG上發出貼文，「今天是我的生日，所以我將給5位追蹤者共5萬元美金（約150萬台幣），1人1萬元美金（約30萬台幣），你們只需要分享這則貼文並在留言區標記一個人就有機會獲得」，假設最後被選到但是沒有追蹤MrBeast的人就會直接被取消資格，「幸運兒將在72小時內選出，也會秀出證據證明！」

留言多到什麼都看不見！上千萬網友轉發：我真的需要這筆錢

消息曝光後截至9日上午10時為止已累積1,484萬人點擊愛心、逾1,725萬人留言，MrBeast的IG追蹤人數也正式突破3,563萬人，全球的網友也瘋狂朝聖，「留言多到跑不出來好扯」、「整個世界都在轉發」，也有人向MrBeast表達30萬元用途，「假如我得到這筆錢，我會幫助我爸爸心臟手術所需費用」、「來當媽媽的旅行基金」、「我來自印尼，我希望我能獲得這份禮物，我真的需要它」。

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