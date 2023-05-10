在臺灣擁有多家分店的日本知名迴轉壽司品牌藏壽司今年5月在高雄亞洲新灣區開設旗艦店，在昨（8）日舉下午舉行開幕儀式，並於今（9）日正式開幕。位於夢時代大道的店面，佔地面積總共2,000坪，不只是全球最大的藏壽司分店，更以特別以日本町民文化為建築設計概念，打造出現代和風氛圍，引發話題。

藏壽司高雄夢時代大道店於昨日下午1點開幕，該店為藏壽司的全球最大旗艦店，開幕儀式請到了高雄市長陳其邁、亞洲藏壽司董事長兼總經理西川健太郎、「國民姐夫」AKIRA、日本知名書法家岡西佑奈等人蒞臨現場。旗艦店於今日正式開幕營運，湧入不少人潮。

這家全球最大的藏壽司旗艦店，佔地面積總共2,000坪，由日本鬼才設計師佐藤可士和由日本町民文化為靈感監修而成。整體設計結合的飲食、娛樂元素，店內主要以淺色木質為基本調性，營造出和風感，希望能將江戶的飲食風貌在當代重現。此外，該店也推出3款獨家限定的新品料，以及超有「祭典」氛圍的體驗遊戲，讓人在此體會「類出國」的感覺。

這次在高雄開設全球最大旗艦店，也為藏壽司帶來不少網路聲量。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「藏壽司」近一個月的網路聲量高達53,047筆，高峰處則為高雄全球最大旗艦店的相關討論，顯見這間旗艦店是近期藏壽司在網路上最熱門的話題。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「藏壽司」近一個月聲量趨勢變化。

此外，近一步比較幾家連鎖壽司店近一個月的網路聲量，可以看見藏壽司在近期的討論度遠高於其他連鎖壽司店。在網路上第二熱門的壽司店則為壽司郎，其他店家討論度排名依序為爭鮮、はま寿司、海壽司、一条通壽司等等。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲連鎖壽司店近一個月聲量比較。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月09日至2023年05月08日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『藏壽司』、『壽司郎』、『爭鮮』、『はま寿司』、『海壽司』、『一条通』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。