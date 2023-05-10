台南市北區、安南區通往台南科工區的交通要道觀海橋，上下班交通尖峰時段，因車流量大經常回堵。市府交通局重新規畫車道配置，取消最外側的慢車道，改為汽機車共用車道，並取消中間車道禁行機車標誌，開放機車使用，提醒用路人在駛入觀海橋前提早完成變換車道，確保橋上交通順暢及安全。

交通局長王銘德表示，觀海橋是安南區台南科技工業園區主要聯絡交通通道，尤其是下班交通尖峰時段往市區車流量大，考量現有車道僅提供1快車道及1慢車道，已不敷使用，車流常有回堵至安明路。

台南市政府交通局重新規畫北區、安南區通往台南科工區交通要道觀海橋的車道配置。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

交通局為有效紓解車流，依據大台南智慧交通中心長期監控觀海橋、中華北路口各向車流的大數據，重新規畫觀海橋往市區方向的車道配置，利用橋上原有3公尺寬的慢車道及1.5公尺寬的路肩，重新配置增加4公尺寬的最外側車道，供用路人行駛，並取消中間車道禁行機車標誌，開放機車使用，並在安明路上新增車道預告標誌，提供用路人辨識及提早變換車道。

交通管制科長方川和表示，觀海橋往市區方向的車道，調整為內側左轉專用道，中、外線車道為汽機車共同車道後，觀察標線調整後初期用路人的使用狀況，發現直行往安平的車輛，仍習慣行駛於內側車道並於接近路口才往外車道匯出，容易造成車流交織發生危險，建議往安平方向的用路人，上橋端即先靠中外線車道行駛，以達到提早分流效果。