如果在路上遇到醉漢搭訕你會有什麼反應？一名女網友和男友約會結束，深夜在路邊等車，被一名醉漢搭訕要求加好友，她以為男友就在身邊會出面制止，沒想到男友竟直接拿她的手機加了。女網友事後震驚不解，將事情PO上網，意外引起兩派網友熱議。

遇醉漢搭訕！男友直接拿她手機解鎖給了：多一事不如少一事

一名大陸女網友在微博投稿求助，稱自己和男友約會看完電影已經十一點多，男友陪她在路邊等車，這是突然有一名喝得醉醺醺的男子上前，對她喊：「美女能不能給個微信」。女網友立刻用求助的眼神看向男友，沒想到男友直接解鎖她的手機，讓對方加了好友。

對於男友的解決方式，女網友感到不可思議又難過，雙方大吵一架，男友認為，到家後再把對方封鎖、刪除就好，因為那名醉漢後面還有四五個男同夥，當下如果不直接給，纏著不走會更麻煩，加上那群人喝了酒，不可能和他們講道理，多一事不如少一事，假如吵起架來甚至動手的話，還要去警察局處理，快速敷衍支走他們，更能確保安全。

她哭訴「委屈女友換取安全」 男友：在演偶像劇嗎？

不過女網友卻難以接受，男友明明就在她身邊，原以為男友會站出來幫忙拒絕，沒想到他的應對這麼懦弱，「你沒有保護我，是我保護了你，你用出賣我的方式保護了自己」。明明不遠處就有警察局，卻選擇委屈女朋友換取安全，「以後遇到壞人是不是可以直接丟下我跑掉？」

男友聽後不能理解，「別幼稚了，把現實生活整成偶像劇」、「真的出事，警察也不可能閃現過來」，原PO覺得男友言行讓她很受傷，詢問網友是自己太矯情嗎？

兩派網友戰翻

貼文和對話紀錄曝光，引起兩派網友論戰，有人力挺男友的做法，「他只是用最便捷的方式解決問題，你矯情」、「不給可能要上社會新聞」、「還是保護好人身安全最重要吧，非得硬碰硬豁出命才是真愛嗎」、「五六個喝醉酒的男的，這是最便捷的解決方法吧……非要打一架證明他愛你嗎」、「成熟點吧，現實不是偶像劇，大喊一聲他我女朋友你走開，你是在試圖讓你男友和一個酒鬼講道理嗎」、「覺得這種應對方式可以接受耶，如果我男朋友選擇當面拒絕，激怒對方，我會覺得他瘋了，不顧我的安危，非要挑釁對方，打腫臉充胖子，連自己幾斤幾兩都不清楚」。

也有人表示能理解女方介意的點，「笑死，遇到事第一個跑的就是他」、「我覺得稿主說的那句『你用出賣我的方式保護了自己』真的說得挺對的，這次是醉漢，下次不定是什麼，想起一些男的為了自己把女友送給別人……真沒想到這麼多人會說他考慮得很周全」、「這種我感覺如果今天碰到的是一個醉酒男的說讓我親她一口，他也會把女朋友推上去的那種啊，然後事後說不然我們都會很危險，解決方法有很多，又不是一定要打起來，而且女生還說不遠處就有警察」、如果醉漢提出要親一口抱一下，這男的是不是也該把女朋友推出去？畢竟親一下嘛回家洗乾淨就好」。

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