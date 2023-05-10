你也被IG抽五萬美元的限時動態洗版了嗎？近日Instagram掀起一股轉發限動的洗版風潮，眾多網友轉貼美國YouTuber MrBeast的貼文。為了慶祝生日，他邀請粉絲轉發貼文、即可參加抽獎，預計將隨機抽出5名幸運粉絲，每人贈送1萬美元（約新台幣30萬元）。究竟這個狂撒5萬美元（約新台幣150萬元）的狂人 MrBeast何方神聖呢？快跟著《網路溫度計》一起來認識他！

「砸錢系」YouTuber MrBeast是誰？曾豪擲上億翻拍《魷魚遊戲》真人版

MrBeast本名吉米·唐納森（Jimmy Donaldson），是美國知名的YouTuber，目前頻道訂閱數累積超過1.51億人，是繼知名瑞典籍網紅「PewDiePie」之後，史上第2位拿到YouTube紅鑽石獎牌的個人創作者。

MrBeast的影片內容以「花錢不手軟」聞名，他經常為了拍攝投入高昂的獎金和製作費用，被認為是高成本YouTube影片的先驅，曾經創下單支影片豪撒350萬美元（約新台幣1億5百萬元）製作費的驚人之舉！而這部影片的主題正是翻拍Netflix影集《魷魚遊戲》真人版，MrBeast甚至仿照影集，祭出 45.6 萬美金（約新台幣1300萬元）給第一名的優勝者。

登上富比世財富榜 MrBeast一年能賺多少錢？

雖然MrBeast投注大量資金讓影片成本經常高得嚇人，不過他也因此收穫收穫了巨大的財富，被認為是收入最高的YouTuber，估計光靠每年的影片分紅就有5,400萬美元入袋，相當於新台幣16億元，雄厚財力也讓他登上富比世名人財富榜前40名。

不僅專注經營YouTube頻道的本業，MrBeast也將事業觸角拓展至其他領域，包含實體漢堡店MrBeast burger和零食品牌Feastables。

即便最初是以瘋狂撒錢和誇張噱頭的影片吸引大眾目光，但MrBeast其實也致力於慈善，頻道中也有不少以公益捐款、幫助低收入戶為主題的創作，還發起在全球種植2,000萬棵樹木的環境保護計畫。他也曾表示，不管自己的事業發展得多成功、賺進多少財富，他永遠不用擁有豪宅、遊艇或藍寶堅尼等物質生活，因為他只想製作最好的影片、用那些錢雇用更多團隊發展事業，並盡可能幫助更多的人。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】