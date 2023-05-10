臺北市就業服務處引導企業打造友善職場環境，推動「中高齡者暨高齡者友善企業認證標章」，不但讓求職者勇於向獲認證企業投履歷，更促成健康勞動，營造出勞雇雙贏。即日起受理企業報名至6月30日止，只要公司登記或立案在臺北市、設有據點、有執行業務，經審核通過皆可申請認證。

高齡化、少子化社會來臨，臺北市政府相當重視未來勞動力缺口問題，大力推動中高齡者及高齡者就業，鼓勵企業打造銀髮友善職場，強化企業社會責任形象，如今更進一步藉由認證，指引企業讓臺北成為全齡友善城市。

就服處提醒，要取得標章必須通過企業組織文化、教育訓練、工作環境與職務再設計、招募任用等4大項考核，另加分項目則是提供在職場發展上具創新的友善作為。

勞動局長高寶華表示，組織文化評比內容包括企業是否有友善組織機制，比如「世代包容與共融委員會」、「企業社會責任管理委員會」，對職場年齡包容、機會平等，還有企業高階主管對內外提出友善的公開承諾與照護身心健康、禁止年齡歧視、穩定就業的具體措施和做法。

教育訓練部分，除了根據企業主管、員工有無參與中高齡者及高齡者友善意識教育，也會視企業提供新進中高齡者及高齡者職前訓練、技術傳承內容考核。 而中高齡者及高齡者的工作場地有無障礙設施、增加照明或降低移動頻率，及合宜的工作流程、青銀共事、提供新創職務、有助平衡工作與生活的措施，則是工作環境與職務再設計的評核重點。此外，招募任用評比項目，包括企業有多元招募方式、新進用45歲以上員工任滿3個月以上、雇用中高齡及高齡者比率。

友善企業認證標章即日起至6月30日截止徵件，7、8月展開複審與決審，9月通知結果公告受證名單辦理公開頒獎，並在10月舉行第1屆中高齡者暨高齡者友善企業認證就業博覽會。

(臺北市就業服務處/就業安定基金補助 廣告)