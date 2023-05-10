周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌1.53點或0.33%，為465.41點。

SBB大跌24.2%，報6.4瑞典克朗，股價跌到5年新低；該瑞典房地產公司在周一指出，在被降評之後，將暫停派息，並取消一項股票發行計畫。

SBB此一措施，再加上房地產同業Castellum、Wallenstam、Fabege皆下跌在3.4%至5.3%之間，導致房地產板塊遭受嚴重打擊，大跌2.9%。

Stoxx 600指數今年以來已經上漲9.4%，表現相當具有韌性，但近日受到壓力，因為歐洲央行仍堅持要打擊通膨，以及投資人等待美國通膨資料的公布。

斯洛伐克央行行長Peter Kazimir說，歐洲央行可能需要在較預期更長的時間升息，而九月可能是判斷政策收緊是否有效的最早時機。

本周稍晚即將公布美國CPI和PPI數據。市場將藉此評估，通膨是否降到足夠的水準。

荷蘭合作銀行(Rabobank)資深總體策略師Teeuwe Mevissen說，如果通膨仍顯示偏高，市場參與者將重新定價聯準會今年稍晚降息的可能性，並導致美元走強。

投資人還在等待美國總統拜登週二稍晚開會時，調整美國債上限，如果無法達成協議，美國在三周內將面臨債務違約。

此外在中國公布疲軟進出口數據之後，愛馬仕、葡萄酒商保樂力加(Pernod Ricard)和開雲集團(Kering)等奢侈品公司皆下跌在0.9%至2.7%之間。

直線保險(Direct Line Insurance)大跌4.6%，報156.8英鎊；此前該公司說，2023年的獲利將面臨壓力。

歐洲多數地區股市皆下跌，英國股市也跌0.2%。

德國的Fresenius Medical Care上漲8.7%；此前該醫療透析專業公司公布第一季調整後營業利益的跌幅，低於預期。

西班牙製藥廠Grifols在提高2023年獲利預期後，股價飆升9.4%。