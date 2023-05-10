日本知名女優三上悠亞先前拋出震撼彈，宣布將於30歲生日，也就是8月16日當天，將從AV界正式引退，引退前的史詩大作，如今豪華陣容也曝光，她將與天后級的新有菜及相澤南合作演出，原本預計8月才來台參加成人展活動的她，在instagram限動曬出三張照片，洩漏了她目前人在台灣，引發網友熱議。

三上悠亞日前在instagram發文，表示近來海外工作滿檔，還不忘對自己喊話要多加油，接著在昨(9日)在限時動態曬出的短片中，只見造型師正在幫她打理妝髮，而下方則用日文寫著「台灣工作加油」，透露自己人正身處台灣，接著曬出收工後到知名港式飲茶餐廳用餐，只見室內疑似冷氣太強，即便她穿上浴袍仍頻頻發抖，直呼：「真的冷到不行」。

三上悠亞透露自己正在台灣工作。（圖／yua_mikami IG）

三上悠亞收工後到知名港式飲茶餐廳用餐。（圖／yua_mikami IG）

三上悠亞引退AV圈的告別大作，由3大片商IdeaPocket、MOODYZ、S1合作，並於今天開放線上販售，近來更在個人YouTube頻道公開幕後花絮，除了不乏與新有菜及相澤南合作的養眼畫面，其中一幕竟是她「張大嘴巴」倒在沙發上補眠的模樣，毫不在意形象公開私下日常一面，讓網友驚呼：「女神沒有偶像包袱」。

三上悠亞在個人YouTube頻道公開拍攝幕後花絮。（影片／ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube ）

三上悠亞先前在YouTube頻道解答會引退，是因為與百萬YouTuber Kano陷入熱戀，才下定決心不再拍片，她坦言沒想過會走到這一步，也感謝對方長久以來的陪伴，接著更對著鏡頭比出愛心手勢，直接閃瞎眾人。