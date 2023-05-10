《消失的法老Horizon of Khufu》是一場45分鐘的沉浸式虛擬實境體驗。觀眾除了可以近距離了解金字塔的內部構造和歷史脈絡，還能夠探索從未向公眾開放的區域，甚至穿越到4500年前，揭開古埃及文明神秘的面紗。此展覽由宏達電VIVE Arts與LWA盧瓦文化旗下博新元宇宙首次引進亞洲，將於5月12日在上海興業太古匯展開為期四個月的展覽。

VIVE Arts執行總監葉心宇表示，本次《消失的法老Horizon of Khufu》虛擬實境體驗計畫落地於亞洲，VIVE Arts的目標是利用尖端技術打造前所未有的文化體驗，助力數位藝術家和創作者實踐創新，保存世界遺產和文化。這個計畫基於獨特的沉浸式展演技術，提供全新互動模式，可以容納大量觀眾同時體驗，突破物理界限。我們希望參觀者可以在探索神奇古埃及文明的同時，體驗最新科技的無限創意潛力。

與傳統的VR體驗不同，「沉浸式探索體驗」採用HTC領先業界的實景娛樂(LBE)技術。在長達45分鐘的體驗中，觀眾可以在空間內自由行走，用與現實生活中相同的方式遊覽世界名勝。沉浸式探索同時支持多人組隊，一同在場景中前進，分享探索體驗。成員間可以相互交流和互動。沉浸式探索體驗支持大量用戶同時體驗，並且可以在最短的休整時間內快速完成全場觀眾輪換。

本次活動由LWA盧瓦文化與興業太古匯共同主辦，並由宏達電提供技術支持，還有就是負責開發本次體驗內容的Excurio為世界領先的虛擬實境和增強實境開發者，開發過包括《蒙娜麗莎：越界視野》和《永恆的聖母院》等在內的多個虛擬實境作品。

未來，Excurio將與VIVE Arts共同合作，將沉浸式探索體驗帶往其他地區。在引入更多優質內容的同時，製作基於各區本土文化的原創沉浸式探索體驗，並向全世界推廣。