王立強假共諜案，台北地檢署2021年認定「中國創新投資公司」主席向心、龔青夫妻；豪宅租客蘇劍鋒、林旭、臉書粉絲團經營者王強華、蘇錦隆6人罪證不足，處分不起訴後，北檢依職權將全案送台灣高檢署再議，高檢署認為北檢未釐清台灣及澳洲司法互助事宜，有續行偵查必要，去年將向心、龔青、王強華、蘇錦隆4人部分，發回北檢續查。但北檢二度偵查後，調查向心夫婦金流及司法互助後，認為罪嫌不足，10日二度不起訴向心夫婦4人。

自稱共諜的王立強，2019年11月24日向澳洲媒體爆料說，受向心夫婦指示，在台灣從事情報工作、介入總統大選，幫韓國瑜當選。我國調查局立刻在桃園機場攔截將出境的向心夫婦，台北地檢署檢察官複訊後依涉嫌違反《國安法》將夫妻倆改列被告，並限制出境。

由於本案發生當時正值總統大選期間，蔡英文總統藉此批評「中國介入台灣選舉意圖非常明顯」，但北檢偵查2年，不但曾向澳洲提司法互助遭拒，也找不到向心、龔青夫妻是共諜的證據，2021年11月12日將向心夫婦、租客蘇劍鋒、林旭、臉書粉絲團經營者王強華、蘇錦隆6人全部不起訴。

其中，北檢曾就本案透過法務部國兩司向澳洲請求司法互助，調取境外證據，但遭澳方以「不符應提供司法互助之情狀」為由拒絕，北檢因此認為向心、龔青夫婦罪證不足。

事後北檢依職權將全案送台灣高檢署再議，經台高檢審查後，租客蘇劍鋒、林旭獲不起訴確定、但台高檢認為北檢未釐清台灣及澳洲之間司法互助事宜，必須針對司法互助部分續行偵查，釐清確認後再結案，將向心、龔青、王強華、蘇錦隆4人部分，去年1月發回北檢繼續偵查。

北檢再歷經1年偵查，釐清台灣及澳洲之間司法互助事宜後，10日二度不起訴向心、龔青、王強華、蘇錦隆4人。