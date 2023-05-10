大陸國家統計局9日發布2022年平均工資數據，無論是在城鎮非私營單位或私營單位，就業人員年平均工資第一的都是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業；房地產行業平均工資水準則下降。

中新網報導，數據顯示，2022年，大陸城鎮非私營單位就業人員年平均工資為11萬4029元（人民幣，下同），比上年增長6.7％，增速比2021年下降3.0個百分點，扣除價格因素實際增長4.6％。城鎮私營單位就業人員年平均工資為6萬5237元，比上年增長3.7％，下降5.2個百分點，扣除價格因素實際增長1.7％。

無論是在城鎮非私營單位還是在私營單位中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業的就業人員年平均工資水準皆為最高，其次為金融業，再次為科學研究和技術服務業。

城鎮非私營單位中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業年平均工資達到22萬0418元，突破22萬元。城鎮私營單位中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業年平均工資達到12萬3894元。

大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍解讀稱，受人們對網路學習、工作、社交和網路購物需求量較大等因素影響，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業兩類單位平均工資分別增長9.4％和8.1％。

從平均工資增速來看，金融業平均工資增速最高。數據顯示，城鎮非私營單位中，金融業年平均工資達到17萬4341元，增長15.6％。城鎮私營單位中，金融業年平均工資達到11萬0304元，同樣增長15.6％。

在19個行業門類中，只有房地產行業平均工資水準下降。城鎮非私營單位中，房地產業年平均工資為9萬0346元，下降0.9％。城鎮私營單位中，房地產業年平均工資為5萬6435元，下降3.2％。

分地區看，無論是在城鎮非私營單位還是私營單位中，工資水平都是東部最高，東北最低。從城鎮非私營單位看，東部、中部、西部和東北地區年平均工資分別為13.3萬元、9.0萬元、10.1萬元和9.0萬元，分別增長7.1％、5.8％、6.1％和7.6％。

從城鎮私營單位來看，東部、中部、西部、東北地區年平均工資分別為7.3萬元、5.3萬元、5.6萬元和5.0萬元，增速分別為4.7％、1.5％、2.8％和3.7％。