女輔導長登SWAG吐轉行心聲 喊「開創自己時代」曝尺度規劃 @chinatimesent

前陸軍八軍團輔導長「內內」挺過不雅片外流的風波，轉戰成人平台SWAG，引發社會譁然。昨（9日）晚間她獻出直播處女秀，與YouTuber「Crazy Man瘋男」晨灰一起搭檔，看到網友敲碗她與網紅鄧佳華合作，內內直接拒絕，「我很看臉的，一定要帥。」對此，鄧佳華隔空回應了。

內內9日晚上10點首度開直播，談及影片外流至今的心路歷程、加入SWAG的原因等，當天她身穿薄紗外衣，大方露出內在美和好身材，一度有近1.6萬人觀看直播，還拿到破百萬顆鑽石（逾6萬元新台幣），打破平台紀錄。內內表示那段時間很感謝身旁親友的鼓勵，才有勇氣走出低潮，後來收到SWAG主動邀約，認為這是一個很棒的成人平台，不排斥加入，只是對於爆紅還是有一點不習慣。

內內也大方承認非單身，身旁的護花使者就是外流影片中的男主角，兩人交往3年，有可能會一起在SWAG合體拍片。直播過程中，不斷湧入大批網友，其中有人留言表示想看她跟鄧佳華合作，內內直接打槍並驚呼：「必須說，鄧佳華我真的不行欸！我很看臉的，一定要帥。」

眼見被內內拒絕，鄧佳華9日晚間在臉書轉發相關新聞，並寫道：「各憑本事了」，網友紛紛留言：「被嫌棄的本事不小，拜託啦好好孝順父母」、「本事是不用拋頭露面，不用每天想破頭擠流量，做那些脫序行為」、「各憑暴牙了」。

25歲內內9日亦首度接受媒體聯訪，透露與SWAG簽約2年，年薪比中尉高出5倍，坦言金錢是很大的誘因，若未來有機會，會繼續拍下去；而SWAG官方表示，對女輔導長內內的加入感到非常興奮，認為她不僅能展現性感，也能傳達自我價值和面對困難的勇氣，充滿正向態度，必定是個很有影響力的人。

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