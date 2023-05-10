台灣總工會於9日舉辦「112年全國模範勞工表揚活動」。（台灣總工會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市腳底按摩職業工會理事長江春瑟特別送上花束，感謝勞動部長許銘春疼用心惜勞工朋友。（台灣總工會提供／陳淑娥台中傳真）

為感謝勞工們對社會的辛苦付出，台灣總工會於9日舉辦「112年全國模範勞工表揚活動」，共表揚140位模範勞工。勞動部長許銘春也親自出席，頒獎肯定獲推薦的模範勞工，感謝他們對國家、社會和家庭的努力與奉獻。

台灣總工會昨上午在台中市成都雅宴時尚會館舉行「全國模範勞工表揚活動」，今年度獲獎的140位勞工來自於全國各縣市總工會、各業聯合會推薦，不管是傳統製造業、手工技藝、餐飲業、民生服務業及高科技產業專精勞工，都展現出勞工朋友於不同行職業崗位中的專業貢獻及卓越表現。

理事長花錦忠致詞指出，台灣總工會成立至今，見證許多勞工朋友在工作上無私的付出，尤其在工作中不斷提升能力，進而對國家對家庭都有極大付出與貢獻，深獲肯定，足為楷模接受表揚。他也向全國模範勞工表達賀意，並特別向在勞工背後支持的家人致謝，因為有堅強的後盾，勞工朋友才能在崗位上發光發熱。

獲表揚的模範勞工蘇勝盛廚藝表現出色，獲得多項比賽獎項；模範勞工葉明芬早期因車禍腿部受傷，領有殘障手冊，她努力學習第二專長，從事腳底按摩工作者，表現優異。

台中市腳底按摩職業工會理事長江春瑟去年也獲選勞動部全國模範勞工領袖組，昨特別送上花束，感謝勞動部長許銘春疼用心惜勞工朋友。

花錦忠提到，台灣總工會歷史悠久，自1948年成立迄今已有74年歷史，會員工會涵蓋各縣市總工會、職業總工會，以及各主要產、職業聯合會，觸角既廣且深，緊密與勞動者連結；不僅僅推動全國性總工會業務使其穩定成長外，作基層勞工與政府間的橋樑，讓會員權益得到保障，為全台灣勞工爭取更多福祉。

花錦忠強調，未來台灣總工會會繼續努力，提升勞工權益保障，堅定地做全國勞工朋友的有力後盾，並透過社會對話讓勞、資、政三方攜手努力共同建構更安全、安穩的勞動環境，使勞工朋友們能安心的打拼，攜手共同創新世代經濟奇蹟。

昨日表揚大會，包括勞動部長許銘春、勞動部勞動關係司長王厚偉、勞動部勞動力中彰投分署長劉秀珍，全民健康保險會執行秘書周淑婉，台中市勞工局長張大春等人皆到場致意。