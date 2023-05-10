潤泰營建事業董事長簡滄圳汲取日本職人精神，再加上歐美對建築的奢華美感，重視建築與自然環境共生共榮，為追求便利性的台灣人量身打造新推案。他景仰潤泰集團總裁尹衍樑對於建築品質與安全的堅持，更注入美學和人性化來展現建築魅力。其中列舉「潤泰敦峰」和「松濤苑」為成功案例，強調潤泰集團「潤澤社會，泰安民生」的願景，更透露「微型垂直城市」南港之心的未來佈局，重視推案機能、品質、商業、自然及交通的平衡性，並時刻警惕「建築人」砥礪前瞻的決心，為土地貢獻的精神使人敬仰。

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董事長簡滄圳表示，自己在鄉下長大，大自然的青山綠水豐盈了他的童年，直到他赴日深造設計領域，與日本企業攜手耕耘近30年，不只理解職人精神對機能性和嚴謹的追求，更透徹自然環境和建築共生共榮的深妙。

他認為，21世紀的建築哲學需要涵蓋美學與舒適性，所以在日本美感和歐美奢華中博採眾長，重視國人追求的便利生活，在自然與奢華中兼容並蓄，獨創台灣人心馳神往的建案。

他加入潤泰團隊之後，親炙潤泰集團總裁尹衍樑的言教身行，領悟「建築人」的自律精神，每當推案進行中，往往在基地上駐足沉思發想概念，追求「建築不只是建築」的實踐，為社會土地貢獻的期許油然而生，他發現每個人對家的定義各有差異，便竭盡所能完成，回首兌現的承諾，且每個建案都超越住戶期待。

董事長簡滄圳親炙潤泰集團總裁尹衍樑的言教身行，領悟「建築人」的自律精神，在建築中加入美學與人性化，每個建案都超越住戶期待。(圖:潤泰創新國際提供)

董事長簡滄圳以「潤泰敦峰」為例，他們將建物退縮47公尺，定調為都會裡的休閒住宅(Urban resort)，並使用庭園景觀將泳池圍塑起來，打造成極具隱密性的無邊際泳池；建築空間色調採用白與黑，襯托出泳池水面的藍，而其他空間的色彩則交由主人為其妝點。

而猶如在大樹佇立在森林的巔峰代表作--「松濤苑」，芬多精由前方植物園渲染到住宅中，每當午後陽台憑欄而坐，住戶能與松鼠度過下午茶的時光，建築內退，擴大了陽台領域，視覺上一望無際地延伸，實現里仁為美的概念。

他更透露潤泰團隊在城市軸線上所佈局的「微型垂直城市」計畫，強調交通便利與商業行為雙管齊下，讓工作與居住有更好的選擇，可以在一個微型城市的縱向發展，迎刃而解。未來南港之心將規劃11.4萬坪，預估容納2萬人，享受全新的住宅哲學，讓美夢成真。

潤泰團隊在城市軸線上所佈局的「微型垂直城市」計畫，未來南港之心將規劃11.4萬坪，預估容納2萬人，享受全新的住宅哲學，讓美夢成真。(圖:潤泰創新國際提供)

簡滄圳認為「開門即見到自然」是至高的奢華，當住戶開窗就能沉浸在芬多精中，既安全又舒適。潤泰集團以「潤澤社會，泰安民生」為不變宗旨，並期許所有「建築人」都有對土地貢獻的熱情，呼籲同業一起讓台灣成為更美好的地方。

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