美國國務卿布林肯於美東時間9日發表「台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（WHA）」聲明，強力鼓勵世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分參與本屆WHA，讓台灣在會中與各國分享其專業能力。外交部表示，布林肯的聲明再度展現美國對台灣有意義參與國際的強勁支持。

外交部發言人劉永健指出，布林肯在聲明中表示，邀請台灣參加WHA可展現WHO廣納各方參與國際衛生合作的承諾，並落實「人人享有健康」（Health for all）的目標。

布林肯認為，台灣是全球衛生社群中高度專業、積極參與且負責任的成員，過去曾受邀以觀察員身分參與，而台灣優越的能力與策略、傑出的公衛專業、民主治理及先進科技，對WHA相關討論深具價值，排除台灣不僅毫無道理，也會損及全球公衛合作應該具備的包容性。

對於布林肯連續三年發表聲明，強力支持台灣成為WHA觀察員，並高度肯定台灣的公衛專業與對全球的貢獻，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

劉永健表示，在第76屆WHA即將召開之際，布林肯的聲明再度展現美國對台灣有意義參與國際的強勁支持，我國政府將持續積極捍衛台灣人民的健康權利，並在既有的良好基礎上，加強與美國等所有理念相近國家緊密合作，對全球疫情防治與公衛事務繼續做出貢獻。