龍潭科學園區三期擴建恐釀德龍國小廢校傳聞甚囂塵上，在地議員劉熒隆感嘆台積電到龍潭議題對地方造成諸多負面困擾，不但學子不敢就近入學，土地也出現哄抬狀況，呼籲市府應讓地方有更明確資訊。市長張善政正色指出：「德龍國小是遷建到附近，且朝實驗小學發展，絕不是廢校！」坦言廠商（台積電）至今對外沒有釋出任何訊息，市府也會相對保留，但龍科三期教育、住宅、交通3配套，都會在擴建案中一併討論推動，相信會為地方帶來繁榮。

劉熒隆說，台積電到龍潭科學園區三期設廠選前成選舉話題，選後傳出德龍國小因位處龍科三期擴建計畫土地用地範圍，屆時必須廢校，流言傳來傳去，近日竟有學區家長誤以為德龍國小已不再招生，拜託希望能改唸龍潭國小，讓他感嘆：「台積電議題已嚴重造成地方負面困擾！」

「是遷建到不遠地方，絕不會廢校！」張善政表示，因應龍科擴建，廠商進駐就學人口勢必增加，因此德龍國小留在現地可行性不高，不遷建無法容納增加的學生數，但會在附近找地遷建，朝實驗小學方向推動，相信在科學園區的實驗小學會有很好的發展。教育局長劉仲成也強調德龍國小還在招生，要遷建也會採取先建後遷，不會影響學生權益。

「公部門有責任義務讓地方清楚知道進程！」劉熒隆對台積電來龍潭會創萬人工作機會存疑，目前龍潭已出現哄抬土地狀況，呼籲市府應給地方有更明確資訊，若鄉親知悉將轉型成實驗小學，其實更吸引人，對龍潭居民而言帶來福音，否則小孩不敢唸、土地飆漲只釀地方困擾，另外龍潭轉運站也要持續加強，避免人潮湧進帶來交通問題。

張善政說，除了學校遷建轉型，就業人口也連帶帶動居住需求，附近區域都市計畫也會一併調整，讓住宅能量提升，他也提到人潮也勢必會對交通帶來壓力，已請國科會報行政院核定時一併檢討龍潭楊梅興建快速道路等配套，包在擴建案一起推動，相信教育、住宅、交通3個配套會為龍潭帶來繁榮，他也坦言廠商至今沒有對外宣稱任何訊息，市府釋出訊息相對保留，但相信龍科三期擴建會為地方帶來繁榮。