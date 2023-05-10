一名8歲男童從學校下課回來後上吐下瀉，因而帶來醫院就診。媽媽說班上最近也好多同學有嘔吐腹瀉的症狀，經檢查發現是諾羅病毒造成的腸胃炎，經過治療後症狀改善許多。

腸胃炎是兒童常見的疾病之一，尤其最近氣候變得溫暖潮溼，食物容易腐壞，小朋友一不小心吃到不新鮮的食物，常常就會有嘔吐，腹瀉等腸胃炎的症狀出現。台北榮總新竹分院兒童過敏免疫風溼科醫師郭秉洋表示，大部分的腸胃炎通常是因為吃到不潔的食物或水造成的。其中以病毒性腸胃炎占大多數。常見的病毒有輪狀病毒、諾羅病毒和腺病毒，會造成發燒，腹瀉，腹痛嘔吐等症狀，有時大便會有酸臭味。病毒性腸胃炎也常有群聚感染，常常一個人得到，結果全家人都有腸胃不適的症狀出現。

台北榮總新竹分院兒童過敏免疫風溼科醫師郭秉洋表示，大部分的腸胃炎通常是因為吃到不潔的食物或水造成的。（北榮新竹分院提供／邱立雅竹縣傳真）

郭秉洋提醒，腸胃炎也可以是細菌引起的。常見的細菌像是沙門氏菌、曲狀桿菌、桿菌性痢疾、大腸桿菌等等。而細菌性腸胃炎的症狀通常比較嚴重，常有高燒數天、腹瀉、腹痛嘔吐、倦怠，大便常有血絲與黏液。另外，如果有飲用山泉水或常吃生食，也要小心寄生蟲感染造成的腸胃炎。

一般來說，腸胃炎治療並沒有特效藥，主要以補充流失的水分與電解質為主，搭配一些症狀治療的藥物。郭秉洋建議飲食上可採取少量多餐，選擇清淡好消化的食物如稀飯，白吐司，避免食用太油或太甜的食物，而乳製品像是牛奶豆漿等等，在腸胃炎期間也應減少食用。如果沒有胃口，也可以用醫療用口服電解質補充液來做補充。

雖然大多的腸胃炎屬於輕症，會慢慢復原，仍有部分的患者會表現出比較嚴重的徵候，需要住院治療。郭秉洋表示，如果小朋友持續高燒、活力食慾不佳、有脫水的徵象如皮膚乾燥、眼淚減少、尿量減少、囟門凹陷等等， 或是有嚴重的腹脹腹痛嘔吐等情形，建議盡速就醫治療。

如何預防腸胃炎？郭秉洋表示，平常宜注意食物飲水的衛生，避免生食，不飲用山泉水或地下水等未經充分過濾消毒的水源。食物應保持新鮮，盡量避免使用隔夜飯菜。接觸腸胃炎病患需注意個人衛生，常常洗手消毒。另外， 嬰兒可接種口服輪狀病毒疫苗，預防輪狀病毒腸胃炎。