公私立大學該如何整併，教育部次長劉孟奇今表示，將探討受專案輔導或規畫退場的私校捐贈予公校的整併模式，而台科大和華夏科大整併案，華夏科大預計112學年停招，並在115學年停辦，華夏科大教師轉任台科大專案教師，工作可獲6年保障。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、財政部、人事行政總處、銓敘部、行政院主計總處等單位報告「如何在制度上提升公立大專校院治理效率，並強化大學自主及管理彈性，以增進高等教育競爭力」。

現行大學「公公併」及「私私併」均可以進行，惟「公私併」缺法源依據。教育部次長劉孟奇表示，之前委託中正大學執行「大學公私立整併之分析」及「大學公私立整併之法規研析」，提出「協力學位學程」及「共建學院」兩種可能整併模式及樣態。

教育部次長劉孟奇今天表示，台科大與華夏科大整併後，華夏科大教師轉任台科大專案教師，至少可以工作6年。（林志成攝）

劉孟奇表示，這兩種整併模式如彼此辦學績效良好及校務運作健全，即可達互補、合作之效。不過，教育部將進一步探討受專案輔導學校或規畫退場的私校捐贈予公校的整併模式，如有相關個案，會充分提供協助。

民進黨立委張廖萬堅質詢指出，華夏科大現在還有100多名教師，台科大和華夏科大整併後，華夏科大教師必須先結清私校退撫的年資，然後再到台科大擔任適用勞退的專案教師，之後若有職缺，他們可以成為適用公校退撫的正式教師，但他們擔任正式教師的年資可能不長，退休後的生活沒有保障。

劉孟奇指出，台科大和華夏科大不是「合併」，他們只能稱為「合作」。如果要將私校原封不動的併入公校，那國家要提供相當大的資源，才能保障教職員的權益。

劉孟奇說，台科大與華夏科大整併後，現行兩校規畫華夏科大退場過程，學生原校原地畢業，教職員工辦理優離、優退，剩餘教師由台科大以專案教師分年聘任，教職員工以約聘人員分年聘任。華夏科大教師轉任台科大專案教師，有6年的工作保障。