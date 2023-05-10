台中25歲林姓男子（25歲）6日下午騎機車載一名女性友人行經大里區西湖路，被酒駕的43歲貨車駕駛撞到，送醫後因頭部重創重度昏迷，林男父母經天人交戰，忍痛做出器捐決定，讓兒子遺愛人間；據悉面對驟然的變故，家屬心如刀割，更不捨孩子再受苦，最終仍決定捐出肝、腎造福三名患者。

一位民眾9日在臉書社團「大里人聊天室」發文表示，「麻煩各位下午如果遇到從大里長庚仁愛醫院出發的救護車麻煩禮讓一下，一位20幾歲的菩薩捐贈器官，將於仁愛出發！！痛恨酒駕！酒駕！酒駕！」

警方表示，這起車禍發生在5月6日下午4點左右，當時25歲林姓騎士騎車載女姓友人行經大里區西湖路，對向貨車突然左轉，機車撞上貨車車頭，林男傷勢嚴重送醫，後方載的女性友人也受傷送醫，肇事的林姓貨車司機經酒測有酒精反應，因超過0.55mg／l，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

據悉，林姓騎士車禍送醫狀況極相當不樂觀，顱內瀰漫性出血，且傷及腦幹，昏迷指數3，急診醫師告知父母很可能已腦死，當時父母雖不捨，已考量要做些什麼？讓兒子遺愛人間，但因兒子太年輕，也一度求神盼奇蹟出現，而在5月7日院方第一次宣判腦死，父母決器捐，隨著第二次腦死宣判，媽媽一度不捨愛子再受苦陷入天人交戰，最終爸媽仍沈痛做出器捐簽署。

大里長庚仁愛醫院8日再度向器官捐贈中心登錄並媒合適合的受贈者，在9日順利在院內院外完成兩顆腎臟和肝腎臟摘除及移植手術，造福三名病患，讓林姓騎士遺愛人間。酒駕造成年輕生命殞落，令人深惡痛絕，林姓騎士父母化悲痛為大愛其中心情轉折也讓人相當不捨。