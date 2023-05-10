花蓮縣警局打詐決心堅定，邀請花蓮分局網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」（左），拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片，用微電影方式將防詐觀念深刻於民眾心中。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣警局邀請花蓮分局網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」，拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片，影片上傳至縣警局臉書粉專後廣獲網友好評。（摘自花蓮縣警察局臉書粉絲專頁）

詐騙集團無所不在，詐欺案件層出不窮，花蓮縣警局刑警大隊近半年就偵破5個詐團，且多為「投資詐欺」，遭詐金額高達1.2億，除將犯嫌依法送辦，縣警局近日還重磅邀請網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」，拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片，講述年輕人為求利益加入投資型詐欺犯罪的故事，盼用微電影及幽默詼諧方式，將防詐觀念深刻於民眾心中。

花蓮刑大指出，據刑警局統計，全台近5年詐欺犯罪案件損失金額突破200億元，受害人次及財損金額居高不下，為提升民眾反詐意識，日前趁中職賽事移師花蓮機會，請擔任主場球隊的統一7-ELEVEn獅球星「大哥」胡智為及古林睿煬2名投手，一同在麥當勞中正店向民眾宣導反詐騙，吸引許多民眾合照。

不過，花蓮縣警局打擊詐騙決心堅定，為將反詐騙的觀念深刻於民心，邀請曾拍攝多支勸世宣導影片的花蓮分局網紅警員「勸世阿Sir蛋蛋」，出演拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片，以微電影手法及幽默詼諧演技，講述年輕人為求利益加入投資型詐欺犯罪的故事。

該5分鐘的勸世宣導影片6日上傳至縣警局臉書粉絲專頁，短短5天時間，已吸引近3400人次觀看，且有160多人分享，更有不少網友在下方留言大讚影片超有創意，感謝警方的用心宣導。

花蓮縣警局長呂世明表示，近來不少詐騙集團利用簡訊聲稱「穩賺不賠、高獲利」等方式，吸引民眾加入投資群組，初期小有獲利，待被害者追加投入大筆金錢後，歹徒隨即音訊全無，讓受害者求償無門。民眾若有任何疑問應撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，警方除持續打詐斷絕黑幫金流，對維護社會治安決心不變，呼籲民眾如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪，建構美好居家環境。