澎湖縣馬公市桶盤嶼今天清晨發生一起釣客疑因身體突然不適跌入海中意外，雖經同行友人馬上救起，但已呈現OHCA狀態，經警消轉送桶盤衛生室搶救，再後送澎湖本島三軍總醫院澎湖分院接續急救。

溺水釣客原本就是在此海堤垂釣，卻突然身體不適落海。（澎湖縣消防局提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣政府消防局是今（10）日清晨06時40分受理民眾報案指出，馬公市桶盤里（北堤碼頭）有釣客於碼頭釣魚，突因身體不適跌入海中，已由同行友人救起，請求派員搶救。

警消立即派遣桶盤消防分隊1車2人前往現場，由隊員楊文林負責帶班。但到達現場後，溺水的林姓釣客（63歲、住苗栗縣頭份市) 已呈現OHCA（無生命跡象）狀態，正由同行友人施予CPR中，警消隨即接手實施CPR急救，並將該民眾載送至桶盤衛生室進行搶救。

早上07時45分桶盤衛生室通報消防局，溺者將搭乘「桶盤之星」交通船，後送往馬公本島的海八碼頭再送醫院急救。於碼頭等候交通船期間，警消並與海巡人員及護理師輪替CPR急救。

消防局亦同時派遣馬公消防分隊救護車前往海八碼頭接駁溺者，於08時20分將溺者送達三軍總醫院澎湖分院接續急救。