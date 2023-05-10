Joel Embiid tonight:



33 PTS

7 REB

4 BLK



Only Iverson has more 30-point playoff games as a 76er. pic.twitter.com/Wj09H7BGBC — StatMuse (@statmuse) May 10, 2023

前2戰打得難分難捨的賽爾提克、七六人，今（10日）在波士頓迎來天王山之戰，七六人靠著恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）合力砍下63分，整場比賽始終壓著賽爾提克打，最終以115比103反客為主，也以3勝2負率先取得聽牌權。

前役靠著哈登（James Harden）致勝三分彈取勝，七六人首節火力全開，團隊三分球9投5中，在系列賽投籃狀況不甚理想的馬克西就包辦3顆，新科年度MVP恩比德單節攻下11分，七六人首節打完以33比26領先綠衫軍。

次節一開打，七六人攻勢凌厲，一波7比0將比分拉開雙位數，賽爾提克急忙叫出暫停，首節6投0中的塔圖（Jayson Tatum）終於回神，次節他在罰球線上找手感，幫助綠衫軍努力追回失分。七六人半場打完，除了塔克（P.J.Tucker）外共有4人得分上雙，哈登雖然只拿10分，但以4次助攻串聯球隊，半場結束七六人以58比49領先。

綠衫軍不但未能追進比數，分差反而越拉越開，綠衫軍索性換上本輪僅有1次出賽的普利查德（Payton Pritchard），寄望他能扮演如同太陽華倫（T.J. Warren）、湖人隆尼沃克（Lonnie Walker IV）的奇兵角色，只不過效果有限，綠衫軍一度落後多達19分，一度引起主場球迷噓聲，費城人持續兇猛火力，帶著16分領先進入末節。

前三節悶了很久的綠衫軍，趁著恩比德（Joel Embiid）在板凳稍作喘息時，將分數改寫成81比92，只是手感火熱的馬克西再投進三分球，澆熄綠衫軍反撲氣焰，兩隊維持接近相差20分的差距，剩下3分鐘綠軍棄械投降，換上板凳球員消化時間。恩比德全場砍下33分、7籃板及4火鍋，也是自艾佛森（Allen Iverson）後首位連續3戰至少砍下30分的球員，馬克西以6顆三分球飆進30分，哈登全場只有8次出手，砍下17分、10助攻；綠軍方面，塔圖後三節回神，得到全場最高36分，外加10籃板，傑倫布朗（Jaylen Brown）攻下24分。