由於台北市北一女中附近電話亭堆滿外送餐點，校長陳智源4月與各班班長開說明會討論，事後給學生信件一句話「北一女中一定還有比食物更重要的事情」，引起外界議論。原來在北一女班聯會爭取下，5月2日起校門已設立外送暫放架，提供不便面交取餐的學生使用，校方也說，並沒有拒絕學生需求，該封信只是用於節錄校長談話重點。

外送員提早到校，導致還沒下課的學生無法取餐，進而形成北一女中附近電話亭堆滿外送餐點及飲料的奇景，校方已在4月宣導「美食不落地」，也開放學生取餐人數加快取餐速度，並有專人在校門口管制，實際勸導學生及外送員勿讓餐點放置在地上。

陳智源則在4月20日與各班班長開說明會討論外送餐點堆滿電話亭一事，會後發給全校學生一封信，主要說明校方過去取餐政策，以及校長對於外送區的想法。班聯會則在5月1日宣布，2日起在校門口左側側門架設外送暫放架，中午12時起開放學生換證面交餐點，或代領架上外送餐點。

北一女中班聯會表示，他們長期向校方爭取設置外送區，卻由於校門口前方場地過小，以及不便讓外人進入女校而難以推動，後來請教校內師長及學務創新人力及教官，才成功擬出外送暫放架計畫，校方也相當積極處理餐點堆放問題。

班聯會強調，透過學生及學校努力，校門口附近外送亭已無堆放外送餐點，期盼外界不要過度關注此事，讓學生安心取餐。

北一女校長室秘書吳銘祥解釋，召開說明會用意在於希望學生了解整件事情來龍去脈，並理解學校作為教育場所，所有政策並非圍繞在外送身上，而之所以有該封信，是因為學生提議節錄校長談話重點，方便讓未與會學生了解會議內容。

吳銘祥說，校方認為餐點堆放送外送亭是問題，陳智源因此在會中向學生表示任何方案或建議都歡迎提出，並沒有拒絕學生的需求，現場也有班長提出不少想法。

他表示，班聯會在會後幾天向校方提出「外送暫放架」計畫，也獲得認可，由陳智源協助學生購買三層架作為外送暫放架使用，櫃子外部另貼有掛勾，方便放置飲料，校方相當樂見學生學會用不同角度看待事件，提出解決方案。