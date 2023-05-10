新冠疫情延燒3年，醫護人員負重前行，今年終於迎來佳音，台中慈濟醫院9日晚間提前舉行暌違3年的國際護理師節慶祝大會。醫院院長簡守信表示，醫院除了用實際留任獎金與福利肯定護理師付出，也將「護理師準時下班」列為今年重要品質任務指標。

台中慈濟醫院今年擴大慶祝護理師節，醫院各單位主管共同出席表達重視，全場近200人齊聚一堂熱鬧滾滾。大會播放「憶起．疫起」影片，剪輯各照顧單位同仁在疫情期間付出的身影，獲得在場護理師的共鳴。

院長簡守信致詞許諾讓護理師準時下班。（台中慈濟醫院提供）

簡守信表示，來自監視器畫面呈現加護病房同仁照顧插管病人直到恢復的過程，令人動容；感控與急診等單位的壓力與努力，更是看在眼裡。他指出，走過疫情歲月不但要回眸更要凝視，看見過去的辛苦更要往前看未來該怎麼走，把醫療之愛做到更好。

簡守信指出，醫院除發放留任獎金及福利等實際行動表達感恩，今年更重要是共同努力改善流程，以「讓護理同仁準時下班」作為醫療品質首要任務，未來讓大家以身為台中慈濟醫院的護理同仁為榮。

在開刀房任職不到一個月的護理師許閔涵（左二），手持心燈很開心有一家人的感覺。（台中慈濟醫院提供）

副院長莊淑婷在護理界工作卅餘年，她跟超資深護理部主任張梅芳都是全心投入護理工作，兩人將代表「薪火相傳」的心燈傳給在場同仁，全場燃起愛與溫暖的燭光，期許大家莫忘初衷珍愛護理，溫馨場面感動了到開刀房任職不到1個月的護理師許閔涵，她很開心有一家人的感覺。

個人典範獎張華茹（左一）、團體獎心蓮病房護理長黃美玲（左二）率同仁接受簡守信院長（左三 ）表揚合影。（台中慈濟醫院提供）

今年的個人典範獎由傷口造口及失禁護理師張華茹獲獎，她精進傷口照護能力，還用個人時間關懷脊椎損傷病人江永旭，以實際行動鼓勵長期臥床病人打開心結勇敢走入人群。團體獎頒給心蓮病房，表彰單位用心將安寧精神帶入加護病房，在病床邊進行兒童哀傷輔導，致力生命教育的努力。

第一線醫護人員走過疫情感觸特別多！第五加護病房專責防疫病房護理長劉瑋書回想，疫情最高峰時全體總動員穿上俗稱「兔寶寶裝」的醫療防護衣，從裡到外汗水滲透，像淋過大雨，有時再忙再累幾乎顧不得喝水、上廁所，勇往直前守護與生命拔河的病人，她期待未來繼續攜手護理同仁守護生命。

十樓防疫專責病房護理師杜佳芳經歷確診孕婦在防疫病房生產，首次看見新生命報到，也遇過重病纏身病人又感染新冠病毒，最後選擇不積極治療，上午還能講話晚間已經去世，讓他在生與死的歷程中，體悟把握當下的重要。

急診室主任李冠儀感恩醫護團隊義無反顧正面迎戰疫情衝擊，尤其去年5月急診來診量是平常的2至3倍，醫院全力支援，急診團隊也以紮實訓練責無旁貸承擔重責，護理師節前夕感謝大家的辛苦付出，也為所有急診同仁感到驕傲。