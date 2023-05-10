女星謝京穎以啦啦隊甜心打開知名度，近年轉戰戲劇圈，不過她也因為拍戲鬧出不少風波，謝京穎去年傳出和許仁杰過從甚密，如今謝京穎和張書偉合作八點檔《市井豪門》，兩人劇中的虐心戀延續到戲外，謝京穎就被拍到深夜開車進張書偉家過夜。

謝京穎和張書偉合作八點檔《市井豪門》演CP，兩人在劇中有不少肢體互動，其中一場是男方抱女方的戲，自嘲體重不輕的謝京穎，大讚張書偉「他一次就OK，把我扛回家」，兩人甚至傳出假戲真做，從戲中CP愛到戲外，還被抓包PO照出現同花色盤子，疑似在家約會。

根據《鏡週刊》報導，張書偉、謝京穎除了不吝嗇稱讚對方，謝京穎還拍到深夜開車進張書偉家過夜，小心翼翼的她，疑似是不想被發現，還大費周章繞路，像在試探有沒有人跟拍。

針對張書偉假戲真愛謝京穎，張書偉經紀人以「是的」簡單認愛；而也是同經紀人的許仁杰則代為回應「從沒有開始過，請問哪來的結束？！」至於謝京穎經紀人則是沒有回應。