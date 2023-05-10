●美國總統拜登邀請國會4巨頭出席在白宮舉行的債限協商已經結束。眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會後表示這場談判沒有任何新進展。不過美國府會領導人同意繼續協商，並排定於周五再次會面。

●聯準會理事Philip Jefferson表示，數據顯示銀行收緊銀根導致取得信貸的難度增加，這是過去一年多來連續升息後，現階段經濟周期的典型特徵，我認為通膨將開始回落，美國經濟有機會持續擴張。

●彭博援引消息人士報導，義大利已經向美國透露有意在今年底前退出中國的「一帶一路」投資倡議。知情人士表示，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）上周在羅馬會見美國眾議院議長麥卡錫時表示，雖然該國尚未做出最終決定，但傾向支持退出「一帶一路」。知情人士並表示，美國一直在向羅馬當局施壓，要求這個唯一參與「一帶一路」計畫的G7成員國公開表明立場，並退出該倡議，但由於擔心引來中國的經濟報復，在G7領袖峰會5月19日於日本廣島召開之前，義大利不太可能昭告這個決定。此前外媒曾報導義大利與台灣私下展開協商，透露願意退出「一帶一路」區域經濟合作戰略，以換取台灣在半導體供應方面的承諾。

●根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加361.8萬桶，市場預期為庫存減少。上周汽油庫存增加40萬桶，餾分油庫存減少394.5萬桶。

●根據蓋洛普（Gallup）對1013名美國成年人所做的年度調查，僅有36%的受訪者對聯準會主席鮑爾有信心，創下歷來新低。蓋洛普自2001年展開這項對央行總裁的支持度調查。除了鮑爾之外，受訪者對拜登總統在經濟方面的領導能力也信心大減，支持度跌至僅剩35%，創下任內新低。財政部長葉倫的支持度也從兩年前的54%下滑至37%。

●市場觀望CPI通膨數據和美國府會債限協商，但中國經濟表現疲弱引發避險需求為美元帶來提振，周二美元指數尾盤小升0.25%，報101.68。

●中國貿易數據欠佳引發對該國經濟前景的擔憂，以及投資人縮手觀望美國通膨數據出爐，周二紐約期金收漲0.48%，報每盎司2042.9美元。

●周二紐約期油收漲0.75%，報每桶73.71美元。倫敦布蘭特期油收漲0.56%，報每桶77.44美元。美國政府擬回補戰略儲油，以及市場看好夏季用油的高峰期可望提振原油需求。