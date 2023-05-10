其中，韓國3月出口年減13.6%，為551.1億美元，主因是全球對半導體需求疲弱所致，故半導體銳減33.8%。對中國大陸以及東南亞地區的出貨量，分別大減33.4%以及23.5%。同時，3月進口也下滑6.4%至597.4億美元。

至於韓國勞動力方面，4月就業人數達2923萬，年增數量約35.4萬。但2022年4月時，卻是增加86.5萬人就職，工作人數明顯減少，主要是出口下滑。而這些有新工作的韓國民眾，老年人占比最大。

超過50歲以及大於30歲的工作機會分別增加5.5萬以及1.5萬個，不過，20幾歲年輕人的職缺卻大減11.6萬個。韓國4月失業率年減0.2%至2.8%，是因為戶外活動以及護理保健需求增加，就業人數繼續成長。

還是以餐飲與住宿新增人數較多達17.1萬。不過，出口不佳影響之下，韓國4月製造業工作機會少了9.7萬個，創下2020年12月以來最多。約兩年4個月之前，當時是減少11萬個職缺。