鴻海創辦人郭台銘近日重提政府擋疫苗一事，更爆料總統府前秘書長李大維曾打電話告知「大小姐說，你還是不要買了」，所謂的大小姐被認為就是在指總統蔡英文，府方、李大維皆否認此事，與郭辦因此互槓。前立委蔡正元則列出「大小姐」的黑歷史，引起網友討論。

郭台銘近日在一場餐會中，透露當初蔡英文指派的代表就是李大維，而他為了爭取購買疫苗，寫下一封信給蔡英文，說若對他是否將選總統有疑慮，願意全家移民，並稱手上還有原稿，接下來會慢慢整理資訊。消息曝光後，李大維反駁稱「從未有過這類談話內容」，隨後也有媒體爆出BNT股東當初寄給郭台銘的原文信，但卻又遭反擊信件內容明顯指出蔡政府因堅持稱謂而導致交易破局，雙方持續互槓。

蔡正元今日在臉書道出「大小姐」的一連串黑歷史，酸大小姐叫你不要買BNT疫苗、大小姐叫你逼台積電搬去美國、大小姐叫你吃萊豬肉、大小姐叫你賺光電錢、大小姐叫你上戰場、大小姐叫你抄襲論文、大小姐叫你重重修理顏寬恆。

網友看完後也紛紛照樣造句，調侃大小姐管很寬、大小姐叫你挺小智戰清白、大小姐禍國殃民、大小姐最後的歸宿是監獄、大小姐叫你卡臺大校長，還有不少人反串說「好想認大小姐當乾媽」、「大小解！！是廁所？」